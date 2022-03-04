İstanbul'da ilişkisi olduğu kadını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da ilişkisi olduğu kadını öldüren şüpheli tutuklandı

04.03.2022 11:19
İstanbul'da ilişkisi olduğu kadını öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de ilişkisi olduğu kadını boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Ümraniye'de ilişkisi olduğu kadını boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ümraniye Site Mahallesi'nde ilişkisi olduğu belirtilen Kırgızistan uyruklu Aıdınah A'yı (41) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu A.U. (37), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli, tutuklanması talebiyle Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelinin buradaki savunmasında, maktul olan sevgilisini kendisinin öldürmediğini iddia ederek, Aıdınah A'nın, iki kişi tarafından öldürüldüğünü ve olayda kullanılan bıçağın zorla kendisine verildiğini savundu.

Hakimlik, şüpheli A.U'nun üzerine atılı olan "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetti.

Ümraniye'de 1 Mart'ta meydana gelen olayda Türkmenistan uyruklu A.U, ilişkisi olduğu belirtilen Kırgızistan uyruklu Aıdınah A'yı boğazından bıçaklanmıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Aıdınah A'nın hayatını kaybettiğini belirlenmişti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlamış, şüpheli A.U, evinde gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Aıdınah A'nın 24 Şubat'ta kendisini darbettiğini belirterek şikayetçi olduğu A.U'nun gözaltına alındığı, "basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

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Türkmenistan, Kırgızistan, İstanbul, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da ilişkisi olduğu kadını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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