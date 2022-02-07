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İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

07.02.2022 07:56

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51'i geçti İstanbul'da sabah saatlerinde okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51'i geçti

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Megakent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51'i geçti.

2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci dönemi bugün çalacak ders zili ile başlayacak. Sabah saatlerinde de okullarına ve işyerlerine gidecek olan vatandaşlarda toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti.

Trafik yoğunluğu yüzde 51'i geçti

Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51'i geçti. Kentin işlek noktalarından olan Halıcıoğlu ve Cevizlibağ'da da yoğunluk oluştu.

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

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İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu - Son Dakika


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