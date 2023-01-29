İstanbul'da ilk kar Silivri'ye düşmeye başladı - Son Dakika
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İstanbul'da ilk kar Silivri'ye düşmeye başladı

29.01.2023 00:36

İstanbul'da ilk kar Silivri'ye düşmeye başladı Silivri'nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü.

İstanbul'da ilk kar Silivri'ye düşmeye başladı
İSTANBUL - Silivri'nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.

Kaynak: İHA
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İstanbul'da ilk kar Silivri'ye düşmeye başladı İstanbul'da ilk kar Silivri'ye düşmeye başladı Galatasaray'ın görüşmelere başladığını bildirdiği milli futbolcu Kaan Ayhan, İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın görüşmelere başladığını bildirdiği milli futbolcu Kaan Ayhan, İstanbul'a geldi.

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da ilk kar Silivri'ye düşmeye başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da ilk kar Silivri'ye düşmeye başladı - Son Dakika
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