İstanbul'un ilk çocuk palyatif bakım merkezi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un ilk çocuk palyatif bakım merkezi açıldı

17.08.2022 12:36

İstanbul'da ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki 30 yataklı Çocuk Palyatif Bakım Merkezi hizmete girdi.

İstanbul'da ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki 30 yataklı Çocuk Palyatif Bakım Merkezi hizmete girdi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binası olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki merkezin açılışına İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başhekim Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, bağışçılar Yazar Cemalnur Sargut ile AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, hastane yetkilileri ve doktorlar katıldı.

Açılışta konuşan Kemal Memişoğlu, İstanbul'da erişkinler için 28 palyatif bakım merkezi bulunduğunu, açılan bu merkezin ise çocuklar için ilk olduğunu söyledi.

Merkezin yapılanmasında iki bağışçının desteği olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Özellikle bakıma ve tedaviye muhtaç küçük çocuklarımıza hizmet edecek 30 yataklı bir ünite. Çocukların aileleriyle burada kalmalarını sağlayacağız. Burası Kovid-19 salgınında Türkiye'ye örnek olmuş bir hastane. Yaklaşık 60 günde Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla kurulmuş, milletimize hizmet eden bir hastaneydi. Şimdi de hizmetlerine yeniden devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, hastanede bir ilkin yaşanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Yazar Cemalnur Sargut ise bağışı, doktor babası merhum Ömer Faruk Sargut adına yaptığını belirterek, "Böyle bir yerde hizmet etmek vesilesi doğdu. Biz müteşekkiriz. İnşallah çok güzel hizmetlere devam edelim ve daha çok faydamız olsun." dedi.

Babası Recep Mazlumoğlu adına bağış yaptığını dile getiren AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane ise "Babam bu devlete 3 evlat yetiştirmek için hayatını adayan bir kişiydi. Biz de devletimize, milletimize hizmet için onun adına böyle bir bağışı ailecek yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
BEYKOZ'DA ÇATISI ÇÖKEN HAVUZDAN YARALI KURTULAN ÇOCUĞUN BABASI KONUŞTU BEYKOZ'DA ÇATISI ÇÖKEN HAVUZDAN YARALI KURTULAN ÇOCUĞUN BABASI KONUŞTU BEYKOZ'DAKİ SPOR SALONUNDA ÇATININ ÇÖKTÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA BEYKOZ'DAKİ SPOR SALONUNDA ÇATININ ÇÖKTÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA
Kaynak: AA

Sadi Konuk, İstanbul, Bakırköy, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un ilk çocuk palyatif bakım merkezi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 13:04:48. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'un ilk çocuk palyatif bakım merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement