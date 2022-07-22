İstanbul'da imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na ABD'den ilk yorum: Türkiye ve BM'nin çabalarını takdir ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşmasının 22 Temmuz (bugün) 16.30'da İstanbul'da gerçekleşeceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler geldi.

ABD CEPHESİNDEN İLK YORUM GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.

"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZİN ÇABASINI ALKIŞLIYORUZ"

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Anonio Guterres'in katılımıyla İstanbul'da yapılacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenine ilişkin "Bu anlaşmayı memnuniyetle karşılarız. BM Genel Sekreteri'nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin orada ortaya koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz." dedi.

BEYAZ SARAY: İHRACATIN YENİDEN AÇILMASI KONUSUNDA UMUTLUYUZ

Beyaz Saray ise İstanbul'da yapılacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenine ilişkin, "Savaş boyunca Rusya'nın ihracatları engellediğine bakıldığında Ukrayna'nın tarım ihracatlarının yeniden açılması konusunda gerçekçi olduğumuz kadar umutluyuz da" açıklamasını yaptı.

"DURUMU RUSYA KÖTÜLEŞTİRDİ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yarınki imza törenine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yetkili, "Savaş boyunca Rusya'nın ihracatları engellediğine bakıldığında Ukrayna'nın tarım ihracatlarının yeniden açılması konusunda gerçekçi olduğumuz kadar umutluyuz da. Rusya, küresel gıda güvenliğini daha da kötüleştirmiştir." ifadelerini kullandı. Ukrayna tahılına yönelik ambargonun bitmesinin, Rusya'nın yaptığı anlaşmayı uygulamasına da bağlı olduğunu belirten yetkili, küresel gıda piyasalarındaki sıkıntıların tek sorumlusunun Rusya olduğunu öne sürdü.