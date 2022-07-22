İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü - Son Dakika
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İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü

22.07.2022 23:48

Türkiye ile BM'nin öncülüğünde İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna taraflarının imzaladığı tahıl anlaşması kısa sürede fiyatlara yansıdı. Anlaşma sonrası buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'taki seviyenin altına geriledi.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla başlayan savaşın en önemli sonuçlarından biri olan küresel gıda krizinin aşılması için Türkiye'nin verdiği çabalar sonuç gösterdi. Türkiye ve BM'nin öncülüğünde İstanbul'da bir araya gelen taraflar, tahıl sevkiyatı anlaşmasını imzaladı.

BİRÇOK ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna taraflarının imzaladığı anlaşma sonrası AB, ABD, İngiltere, İtalya, İsveç, Letonya ve Ukrayna gibi ülkeler Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları için teşekkür mesajı yayınladı.

BM GENEL SEKRETERİ: FİYATLAR DÜŞECEK

BM Genel Sekreteri Guterres atılan imzaların fiyatları da etkileyeceğini belirterek, "Tahıl ve gıda ürünlerinin küresel pazarlara ulaştırılması için açığı kapatıp fiyatları düşürecek." şeklinde konuştu.

BUĞDAY FİYATLARI SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYELERE GERİLEDİ

Türkiye'nin gayretleriyle aşılan kriz BM Genel Sekreteri'nin de dediği gibi fiyatları aşağıya çekti. Buğday'ın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son 5 ayın en düşük seviyesine yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'taki fiyatının altına düştü. Arzın yükselme beklentileriyle yüzde 6 değer kaybeden buğdayın fiyatı 7,7 dolara geriledi.

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SON DAKİKA: İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü - Son Dakika
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