İstanbul'da inanılmaz bir görüntü kayda geçti. Atla dört nala giden bir kişi, Atatürk Köprüsü'nden geçti. Trafikteki atlı kişiyi görenler gözlerine inanmazken, sosyal medyada paylaşılan görüntü binlerce kez izlendi.

İSTANBUL - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kişi, Atatürk Köprüsü'nden atla geçti. İnanılmaz görüntü bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da inanılmaz görüntü: Atatürk Köprüsü'nden atla geçti - Son Dakika

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