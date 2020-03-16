İstanbul'da inatçı sürücülerin yol kavgası kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da inatçı sürücülerin yol kavgası kamerada - Son Dakika

İstanbul'da inatçı sürücülerin yol kavgası kamerada

6 saat önce

İstanbul'da inatçı sürücülerin yol kavgası kamerada Maslak'ta otomobil sürücüsü önüne geçen sürücünün cipine yumruk attı Maslak'ta yoğun trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, bir hamle yaparak önüne geçen cip sürücüsüne sinirlendi.

İstanbul'da inatçı sürücülerin yol kavgası kamerada

Maslak'ta otomobil sürücüsü önüne geçen sürücünün cipine yumruk attı

İSTANBUL - Maslak'ta yoğun trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, bir hamle yaparak önüne geçen cip sürücüsüne sinirlendi. Cipe vurmaya başlayan diğer sürücü aracın durmaması üzerine bir de yumruk attı. Yaşanan kavga araç kamerasına yansıdı.

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 15.40 sıralarında Sarıyer Maslak yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun trafikte ilerleyen bir cip ile otomobil sürücüsü yol ayrımına girmek istedi. Daha önde olan otomobil sürücüsü ayrıma gireceği esnada hamle yapan cip sürücüsü, otomobili sıkıştırdı. Bunun üzerine kornaya basan sürücü, cip sürücüsüne müsaade etmesini istedi. Ancak cip sürücüsü yoluna devam edince diğer sürücü penceresini açarak cipe vurmaya başladı. Sürücünün halen gitmesi üzerine otomobil sürücüsü bu kez de yumruk attı. Olayın ardından cip sürücüsü yoluna devam etti. Yaşanan kavga ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da inatçı sürücülerin yol kavgası kamerada

İstanbul, Maslak, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:07 Kaynak: İHA
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