İstanbul'da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı

07.09.2022 15:51
İstanbul'da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı

İstanbul'da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı Vatandaşlar, "Buraya 3-4 bin kişi toplanıldı.

İstanbul'da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı

Vatandaşlar, "Buraya 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı" diyerek mağazaya tepki gösterdi

İndirim izdihamında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı

Mağaza önünde metrelerce kuyruk oluştu

İSTANBUL - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde faaliyete geçen bir hediyelik ve çeyizlik eşya mağazası, açılışa özel indirim yapınca vatandaşlar, saatler öncesinden geldikleri mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kepenklerin açılmasıyla mağazanın önünde izdiham yaşanınca, yığılmadan tedirgin olan mağaza yetkilileri mağazanın kepenklerini kapattı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ev eşyalarının satıldığı Delice Home isimli mağaza, şubesinin açılışına özel indirim yaptı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise açılış saatinden saatler önce mağaza önünde yerini aldı. Mağaza önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılışın indirimli ürünlerle yapıldığı duyurulan mağazanın önünde izdihama neden oldu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte oluşan yığılma nedeniyle mağaza yetkilileri tarafından kepenkler geri kapatılarak içeriye vatandaşların girişi engellendi. Polis, vatandaşların sorunsuz dağılmaları ve mağaza önünde ve çevresinde sorun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

"Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk"

İndirim için mağazaya gelen Serkan Uca kepenklerin geri kapatılmasına tepki göstererek, "Sabah saat 9'dan beri burada bekliyorum burada. Bardak falan alacaktım. Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Sözde izdiham varmış ama hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar" dedi.

"Buraya 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı"

Azize isimli bir vatandaş ise " Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli'den Ümraniyelere kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. Reklamlar yapıldıktan sonra 'polis memurları izin vermiyor' denildi, indirim iptal edildi. Polis memurlarına şikayetimizi beyan ettik. Bu bir insanlık suçudur. Bu kadar insanı toplandılar. Sadece şikayetçi olmak istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı - Son Dakika

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