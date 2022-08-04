İstanbul'da kargo paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kargo paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi

04.08.2022 10:47

İstanbul'da, İngiltere'ye gönderilmek üzere paketlenen uyuşturucu, kargo firmasında yapılan çalışmayla ele geçirildi.

İstanbul'da, İngiltere'ye gönderilmek üzere paketlenen uyuşturucu, kargo firmasında yapılan çalışmayla ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo paketine gizlenen uyuşturucu maddenin yurt dışına gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir kargo firmasının Şişli'deki şubesinde, narkotik arama köpeklerinin de yardımıyla 2 Ağustos'ta yapılan incelemede A.A.F. isimli bir gönderici tarafından B.T.A. isimli bir alıcıya gidecek şekilde hazırlanmış bir pakette arama yapıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderilecek paketin içerisinde ayna çerçevesine gizlenmiş halde 412 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan polis, paketin gönderici kısmında ismi yer alan şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Kuştepe'de narkotik uygulaması: Polis, uyuşturucuya geçit vermiyor Kuştepe'de narkotik uygulaması: Polis, uyuşturucuya geçit vermiyor İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KARGOYLA İNGİLTERE'YE GÖNDERİLECEK PAKETTE UYUŞTURUCU BULUNDU İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KARGOYLA İNGİLTERE'YE GÖNDERİLECEK PAKETTE UYUŞTURUCU BULUNDU
Kaynak: AA

İstanbul, Narkotik, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kargo paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:44:46. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da kargo paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement