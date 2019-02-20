İstanbul'da İnşaat Alanında Toprak Kayması
1 saat önce
İstanbul Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.
İstanbul Sarıyer
'de bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle ofis olarak kullanılan bir kulübe inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, sabah saat 07.50 sıralarında İstinye
Bayırı Caddesi Nadide Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre sokak içerisinde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, toprak kayması nedeniyle ofis olarak kullanılan bir kulübe de inşaat alanına yuvarlandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaat alanının hemen yanında bulunan otoparktaki bir otomobil de çekici yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar inşaat alanına istinat duvarı yapılmaması nedeniyle belediyeye şikayette bulunduklarını ancak Sarıyer Belediyesinin konuyla ilgilenmediği iddia etti.
(Murat Horoz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:31 Kaynak: İHA
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