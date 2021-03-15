İstanbul'da inşaat malzemeleri deposunda park halindeki kamyonette çıkan ve sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul Ümraniye'de, inşaat malzemeleri deposunda park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Elmalıkent Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde bulunan inşaat malzemeleri deposundaki kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, depoya da sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.
Yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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