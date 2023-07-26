İstanbul'da inşaatta feci olay: Yüksekten düşüp inşaat demirine saplandı - Son Dakika
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İstanbul'da inşaatta feci olay: Yüksekten düşüp inşaat demirine saplandı

26.07.2023 12:52

Sarıyer'de bir inşaattan çalışan işçi yüksekten düşerek inşaat demirine saplandı. İşçi koltuk altından giren demirle hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emirgan'da bir inşaatta çalışan işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek inşaat demirine saplandı. Ağır yaralanan işçi demirle birlikte bilinci kapalı olarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'da meydana geldi. Bir inşaatta işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Durbaba Kara, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Düşen Kara'ya ise koltuk altından giren bir inşaat demiri saplandı.

İstanbul'da feci olay: Yüksekten düşen işçi inşaat demirine saplandı

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, inşaat demirine saplanan Kara'yı yaptığı ilk müdahalenin ardından demirle birlikte Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da feci olay: Yüksekten düşen işçi inşaat demirine saplandı

"OMZUNDAN DEMİR GİRMİŞTİ, YÜRÜYEMEZ HALDEYDİ"

Olayla ilgili konuşan bir genç, "Biz içerde çalışırken birden bağrışmalar çıktı. Biz de dışarı çıktık, buraya geldik. İçeriye girmemize izin vermediler. Galiba adamın omzundan demir girmişti. Adam yürüyemez haldeydi. Sonra ambulans ve polis ekipleri gelip alıp götürdüler. Bizim görmemize izin vermediler. Bilinci açıktı. Biz de yan tarafta boya - badana işi yapıyorduk" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • özkan milezoğlu: İŞTE KEMER BARET İŞ GÜVENLİĞİ DİYE BOŞA DEMİYORLAR AMAN UĞRAŞAMAM DİYİP GÜVENLİK ALINMIYOR SONUÇ. ALLAH ŞİFA VERSİN GEÇMİŞ OLSUN Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da inşaatta feci olay: Yüksekten düşüp inşaat demirine saplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da inşaatta feci olay: Yüksekten düşüp inşaat demirine saplandı - Son Dakika
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