İstanbul'da insanlık ölmüş dedirten olay: Kaza yapan sürücünün telefonunu çaldılar - Son Dakika
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İstanbul'da insanlık ölmüş dedirten olay: Kaza yapan sürücünün telefonunu çaldılar

03.12.2022 12:20
İstanbul'da insanlık ölmüş dedirten olay: Kaza yapan sürücünün telefonunu çaldılar

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde bir İETT otobüsü ile hafif ticari araç arasında maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde bir İETT otobüsü ile hafif ticari araç arasında maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrasında şoförler araçlarından inerek duruma bakmaya çalışırken yoldan geçen 2 kişi otomobilde bulunan telefonu çalarak yoluna devam etti. İnsanlık ölmüş dedirten olay güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken şehir dışından gelerek yağmur altında kalan araç sürücüsü hırsızlara isyan etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç ve İETT otobüsü kazaya karıştı. Kaza sonrasında sürücüler araçların durumlarına bakmak için aşağıya indiği esnada yoldan geçen 2 kişi kalabalığı fırsat bilerek hafif ticari araçta bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken şehir dışından İstanbul'a gelen araç sahibi isyan etti.

"Ben geri geldiğimde araca telefonum yoktu, gerçekten çok üzüldüm bu duruma"

Şehir dışından İstanbul'a gelen ve talihsiz olayla karşı karşıya kalan hafif ticari araç şoförü Ömer Sürücü, "Ben sola dönerken bize çarptılar o esnada dışarıya çıktım tekrar arabaya gidip telefona bakmak istedim telefon çalınmış. Bu kazada bir ölü olsaydı ne yapacaktık böyle de rezillik olmaz ki hiçbir yeri arayamıyorum. Ben hiç fark etmedim geri arabaya bir gittiğimde telefonum yoktu. Bu otobüste bir sürü insan vardı birine bir şey olsaydı endişesi çekerken başımıza gelen olaya bakın. Telefon geri gelir ama ben çok üzüldüm bu duruma gerçekten" şeklinde konuştu.

"İnsanlık ölmüş gerçekten"

Kazaya karışan İETT otobüsü şoförü Ahmet Okuyucu ise "Biz maddi hasarlı bir kazaya karıştık fotoğraf çekmek isterken birisi geldi adamın telefonunu çaldı. Böyle bir terbiyesizlik olmaz gerçekten bu adam Van'dan gelmiş buraya şimdi ne yapacak bu yağmurlu havada. Bu bir otobüs yaralı da olabilirdi burada yardım edeceklerine yaptıkları şeye bakın insanlık ölmüş gerçekten. Şu anda çok mağdur duruma düştü bu adam kimseyi arayamıyor yani" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Cep Telefonu, Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da insanlık ölmüş dedirten olay: Kaza yapan sürücünün telefonunu çaldılar - Son Dakika

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