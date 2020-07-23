İSTANBUL'DA İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYON ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA-1... - Son Dakika

İSTANBUL'DA İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYON ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA-1...
İSTANBUL'DA İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYON ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Esenyurt ve Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir çeteye yönelik eş...
İSTANBUL'DA İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYON ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Esenyurt ve Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir çetenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen polis ekipleri, sabah saatlerinde Esenyurt ve Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyona, özel hareket timleri de destek verdi. Operasyon kapsamında polis, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir işyeri ile Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binaya baskın yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri adreslerde arama yaptı. Aramalar esnasında özel harlat timleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Operasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 05:57 Kaynak: DHA
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