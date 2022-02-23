İstanbul'da internet üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da internet üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

23.02.2022 09:07
İstanbul'da internet üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

İstanbul'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin, çeşitli internet siteleri açarak sipariş aldıklarını, ardından ürünleri göndermeyip parasını anlaştıkları kişilerin hesabına havale ettirdiklerini belirledi.

Şüphelilerin Esenyurt'ta kurduğu çağrı merkezinde çalışan kadınların telefonla vatandaşları arayarak çeşitli ürünlerin satışını yaptıkları, ayrıca zanlıların jigolo olmak vaadiyle de vatandaşları dolandırdıkları anlaşıldı.

Tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları GSM hatları üzerinden yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde de 4 şüpheliye ulaşıldı. Haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

Zanlıların çağrı merkezi olarak kullandıkları Beylikdüzü ilçesindeki adreste 15 cep telefonu, 15 sim kart, 9 laptop, 3 hard disk, 1 tablet, 1 para sayma makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 43 fişek ve 18 bin 500 lira ele geçirildi.???????

YORUMLAR
500
İstanbul'da, açtıkları çeşitli internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan... İstanbul'da, açtıkları çeşitli internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan... Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 12 GÖZALTI Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 12 GÖZALTI

Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da internet üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
08:00 Rusya-Ukrayna krizinde savaş tamtamları çalınıyor: İşte Putin'in işgal rotası...
07:57 Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı
07:53 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da internet üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement