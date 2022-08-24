İNTERNETTE SATIŞ YAPARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN - Son Dakika
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İNTERNETTE SATIŞ YAPARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

24.08.2022 17:07
İNTERNETTE SATIŞ YAPARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

İSTANBUL'da internet üzerinden elektronik eşya satmak isteyen yüzlerce kişiyle alıcı gibi buluşma ayarlayıp paraları vermeden dolandırıp eşyalarını çaldıkları ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da internet üzerinden elektronik eşya satmak isteyen yüzlerce kişiyle alıcı gibi buluşma ayarlayıp paraları vermeden dolandırıp eşyalarını çaldıkları ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 5 milyonluk vurgun yaptıkları belirlenen şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da polise başvuran çok sayıda kişi sanal ortamda elektronik eşyalarını satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyerek polise başvurdu. Polis tarafından yapılan çalışmada şüphelilerin ürünlerini satmak isteyenlerle müşteri gibi irtibata geçtikleri belirlendi. Daha sonra ürünü kendilerini getirmelerini isteyen şüphelilerin, "Şu an çok işim var. Sen ürünü çiçekçiye bırak parayı ilerdeki kuyumcudan sana verecekler" gibi bahanelerle mağdurları kandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin şüphe çekmemek için ürünleri bıraktırdıkları iş yerleri için "Babamım bu ürünü aldığından haberi yok. O yüzden hiç bir söylemeden ürünü bırakırsın" diye yalan söyledikleri belirlendi. Ürünü bırakan mağdurların parayı alamayınca geriye döndüklerinde bıraktıkları eşyalarında kısa süre içinde alındığını gördüklerinde polise başvurdukları belirlendi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Benzer yöntemle dolandırıldığı iddia edilen kişilerin sayısının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan şüphelileri yakalamak için 12 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

103 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin benzer yöntemlerde ikinci el ürün satan 103 kişiyi dolandırdıkları yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tesit edildi. Şüphelilerle ilgili şikayetlerin devam ettiği, mağdur sayısının artabileceği belirtildi. Şüphelilerin dolandırıcılık bürodaki işlemleri devam ediyor.

- İstanbul
YORUMLAR
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Sahte dekontla ürün aldılar: İkinci el dolandırıcıları yakalandı Sahte dekontla ürün aldılar: İkinci el dolandırıcıları yakalandı
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İNTERNETTE SATIŞ YAPARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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