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İstanbul'da internet üzerinden sahte botoks ürünleri satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da internet üzerinden sahte botoks ürünleri satan şüpheli yakalandı

02.02.2022 15:33
İstanbul'da internet üzerinden sahte botoks ürünleri satan şüpheli yakalandı

İnternet üzerinden sahte botoks ürünleri ve tıbbi malzeme satışı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İnternet üzerinden sahte botoks ürünleri ve tıbbi malzeme satışı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte botoks ürünlerinin satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, ecza depolarında ya da eczanelerde satılması gereken botoks ve dolgu ilaçları ile tıbbi malzemelerin sahtelerinin, internet üzerinden satıldığı belirlendi.

Ürünlerin Bakırköy'deki bir adreste depolandığını tespit eden ekipler, buraya yaptıkları baskında bir kişiyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada, 875 botoks ve dolgu malzemesi ile botoks uygulanmasında kullanılan 1100 malzeme ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "kamu sağlığına karşı işlenen suçlar" maddesi kapsamında işlem yapıldı.

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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, İnternet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da internet üzerinden sahte botoks ürünleri satan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da internet üzerinden sahte botoks ürünleri satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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