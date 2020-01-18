İSTANBUL'DA IRAKLI'NIN MARKETİNİ SOYAN PAKİSTAN VE AFGANİSTANLI ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA IRAKLI'NIN MARKETİNİ SOYAN PAKİSTAN VE AFGANİSTANLI ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'DA IRAKLI'NIN MARKETİNİ SOYAN PAKİSTAN VE AFGANİSTANLI ŞÜPHELİLER KAMERADA

6 saat önce

İSTANBUL'da Iraklı'nın işlettiği markette silah ve bıçakla gelen Afganistan ve Pakistan uyruklu iki kişi, kasada bulunan paraları alıp kaçtıktan bir gün sonra polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'DA IRAKLI'NIN MARKETİNİ SOYAN PAKİSTAN VE AFGANİSTANLI ŞÜPHELİLER KAMERADA, System.String[]
İSTANBUL'da Iraklı'nın işlettiği markette silah ve bıçakla gelen Afganistan ve Pakistan uyruklu iki kişi, kasada bulunan paraları alıp  kaçtıktan bir gün sonra polis tarafından yakalandı.

SOYGUN ANLARINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Bahçelievler, Fevzi Çakmak mahallesi, Güvercin sokak üzerinde bir markette 15 Ocak 2019 tarihinde müşteri gibi gelen iki şüpheli işyeri sahibi A.M.(30)'yi silahla tehdit ederek işyeri kasasında bulunan 10 bin lira ile cep telefonunu gasp ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı. Irak uyruklu işadamının polise haber vermesi üzerine soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği dedektifleri olay yeri kameralarını incelediğinde soygun anının saniye saniye görüntülendiğini gördü. Görüntülerde içeri giren kişilerin silah çekerek işyeri sahibini etkisiz hale getirdikleri tespit edildi.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN UYRUKLU ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gasp edilen Irak'lı işadamı gelen kişilerin daha öncede 3-4 kez dükkana geldiklerini söyledi. Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde yaya olarak kaçan şüphelilerin izini buldu. Güngören'de bir gün sonra yapılan operasyonda şüpheliler Pakistan uyruklu Muhammed A.(20) ile Afganistan uyruklu Yasin J.(20) gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde suçlarını itiraf ederlerken, paraları olmadığı için olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Soygun anı

-Şüphelilerin adliyeye sevki


Afganistan, Pakistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
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