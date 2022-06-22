İstanbul'da İran adına çalışan bir hücre çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da İran adına çalışan bir hücre çökertildi

22.06.2022 11:45
İstanbul'da İran adına çalışan bir hücre çökertildi

İstanbul'da İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen İran İstihbaratına çalışan bir hücre, geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen operasyonla çökertildi.

İstanbul'da İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen İran İstihbaratına çalışan bir hücre, geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen operasyonla çökertildi. Güvenlik ve istihbarat birilerince günü birlik 3 eve ve Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında ise eylemde kullanılması muhtemel silahlara da el konulduğu öğrenildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna mensup subayların gizemli ve şüpheli ölümler silsilesi devam ederken, son olarak DMO'nun kilit isimlerinden Albay Hassan Said Khodaei'nin geçen ay Tahran'da suikasta uğraması büyük yankı uyandırmış, Khodaei'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutan İran misilleme arayışına girmişti. Saldırıya cevap verme arayışına giren İran'ın, Tel-Aviv ile Tahran arasındaki çekişmeyi Türkiye derinliğine taşıma amacında olduğu ifade ediliyor.

Son dönemde İranlı bilim adamlarına ve Albay Hassan Said Khodaei'ye yönelik suikastler Tahran-Tel-Aviv hattında gerilimi tırmandırırken, İran İstihbaratınca yönlendirildiği iddia edilen bir hücrenin, İsrailli turistlere suikast düzenlemek üzere 'işadamı', 'turist' ve 'öğrenci' kılığında Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi. Tetikçilerin de aralarında olduğu öne sürülen eylem timinin, İstanbul'da bazı günü birlik evlere ve Beyoğlu Kuloğlu Mahallesindeki bir otele yerleşerek, İsrailli grupları izleyip faaliyetlerini yakın takibe aldıkları tespit edildi. İran adına çalışan silahlı hücre ağına mensup kişilerin tamamının İranlı olmadığı ve içlerinde bazı yerel unsurların da bulunduğu öğrenildi. Bu sırada eylem planı arayışında oldukları saptanan ve kaç kişi oldukları henüz resmi makamlarca açıklanmayan suikast şebekesi, Türk güvenlik birimlerince uzun süredir takibe alınarak ülkedeki her hareketi mercek altında tutuldu. Suikast silahları ile birlikte günü birlik evlere ve Beyoğlu'ndaki bir otele yerleşen İran hücresine yönelik Perşembe günü gece vakti baskın yapıldı. Saldırı tasarlayan İranlılar, gözaltına alındı. Muhtemel bir saldırıyı güvenlik birimleri engellerken, eylemin amacının ise son dönemde olumlu adımlar atılan ve 15 yıl aradan sonra normale dönen Türkiye-İsrail ilişkilerini rayından çıkarmak olduğu iddia ediliyor.

Yıllar sonra başlayan diyaloğun ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bu yılın başlarında Ankara'yı ziyaret etmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen ay İsrail'e ziyaret gerçekleştirmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de 23 Haziran Perşembe günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu.

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Said Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı misilleme arayışında olduğu değerlendirilen İran'ın, iki taraf arasındaki çekişmeyi Türkiye'ye taşıma arayışında olduğuna işaret ediliyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Milyonluk Yatta Sürpriz Doğum Günü Kutlaması Milyonluk Yatta Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, İsrail, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da İran adına çalışan bir hücre çökertildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:02:19. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da İran adına çalışan bir hücre çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement