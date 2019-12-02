Son Dakika Haberleri: İstanbul'da İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu
Son Dakika Güncel İstanbul'da İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu - Son Dakika

İstanbul'da İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

6 saat önce

Fatih'te, İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu.

Fatih'te, İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sayid Abdilharababad'dan haber alınamaması ve yaklaşık bir ay önce Aksaray Küçük Langa Caddesi'ndeki iki katlı binada kiraladığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi.

Çilingir yardımıyla daireye giren polisler Abdilharababad'ın hareketsiz yattığını görerek sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı.

Sağlık ekipleri, Abdilharababad'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgedeki incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.

İstanbul'da İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

Aksaray, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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