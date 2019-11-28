Son Dakika Haberleri: İstanbul'da İranlı bir kişinin öldürülmesine ilişkin 5 şüphelinin yakalanması
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İstanbul'da İranlı bir kişinin öldürülmesine ilişkin 5 şüphelinin yakalanması

6 saat önce

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için özel bir kuruldu.

İstanbul'da İranlı bir kişinin öldürülmesine ilişkin 5 şüphelinin yakalanması, System.String[]

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için özel bir kuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığının, Şişli'de, 14 Kasım'da İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.

Çalışma kapsamında Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. Arnavutköy'de saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Asdulvahap K'ye silahı temin eden şüpheli V.S. Mersin'de, saklanacağı evi ayarlayan B.O. ile cinayetin zanlısıyla irtibatlı olduğu belirlenen iki şüpheli İstanbul'da lüks rezidansta gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Bu arada cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için özel bir ekip oluşturuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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