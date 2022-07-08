İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti - Son Dakika
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İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti

08.07.2022 18:17

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir iahıs, yanında oturan siyahi erkeğe yanında eşi ve küçük çocuğu varken en galiz küfürleri savurdu. Siyahi aile, edilen Türkçe ve İngilizce küfürlere hiçbir karşılık veremedi. Metrodaki diğer yolcular ırkçı şahsa sessiz kalırken bazı yolcularda gülerek eşlik etti. İşte o skandal ötesi anlar...

Yenikapı- Hacıosman metrosunun Haliç durağında siyahi bir aile ırkçı saldırıya maruz kaldı. Yaşanan skandal, bir cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

HEM TÜRKÇE HEM İNGİLİZCE KÜFÜRLER ETTİ

Sosyal medyada İstanbul Duysun adlı hesaptan paylaşılan videoya göre; Metroda yolculuk eden bir kişi, yanında oturan siyahi erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, " Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı.Siyahi erkeğin yanında eşi ve küçük çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahıs ırkçı saldırılarını sürdürdü.

METRODAKİLERİN GÜLMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Metrodaki skandalı görüntüleyen yolcular ise olaya hiçbir müdahalede bulunmazken yaşananlara gülerek tepki verdi. Yolculuk boyunca durmadan hakaret eden vatandaş ise Haliç durağında metrodan inerek bölgeden uzaklaştı.

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SON DAKİKA: İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti - Son Dakika
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