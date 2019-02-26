Son Dakika Haberleri: İstanbul'da İş Adamı Cinayetinde Yeni Gelişme

İstanbul'da İş Adamı Cinayetinde Yeni Gelişme

32 dakika önce

İstanbul'da ticaretle uğraşan iş adamı Vedat Yöngel'in hizmetçi anne ve oğlu tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul'da İş Adamı Cinayetinde Yeni Gelişme, System.String[]
İstanbul'da ticaretle uğraşan iş adamı Vedat Yöngel'in hizmetçi anne ve oğlu tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul'da ticaretle uğraşan ve bir süredir kayıp olan Vedat Yöngel'in cansız bedeni Fatih'te bulunan bir apartmanın bodrum katında bulundu. Üzerinde taşıdığı 10 bin dolarla kaybolan Yöngel'in evine temizliğe gelen Ermenistan uyruklu anne-oğul tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Yurt dışına kaçtıkları öğrenilen katil zanlıları Stella M. ve oğlu Varlam M. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Olayı soruşturan polis, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle iki kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ermeni asıllı kardeşler Armen A. ve Narik A. İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Armen A.'nın olay gecesi katil zanlılarını ticari bir taksi ile havaalanına bıraktığı ve Narik A.'nın ise cinayetin gerçekleştiği silahı denize attığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:33 Kaynak: İHA

Anne, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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