İSTANBUL'DA İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

İSTANBUL'DA İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mahmutbey gişelerde araçlar adım adım ilerleyebiliyor. İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Mahmutbey gişelerinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.

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