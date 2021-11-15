İSTANBUL'DA İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

İSTANBUL'DA İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHAİstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tramvay ve metrobüs duraklarında kalabalık oluştu. İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Tramvay ve metrobüs duraklarında oluşan kalabalıktan yolcular araçlara binmekte zorluk çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 72 olarak ölçüldü. Zaman geçtikçe azalan yoğunluk saat 19.50'de yüzde 54 olarak ölçüldü.

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