Son Dakika Haberleri: İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu 1 (Okmeydanı)

İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu 1 (Okmeydanı)

1 saat önce

İSTANBUL'da sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle iş çıkışı trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu 1 (Okmeydanı), System.String[]
İSTANBUL'da sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle iş çıkışı trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 19.00'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:51 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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