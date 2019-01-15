İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu 1 (Okmeydanı)
1 saat önce
İSTANBUL'da sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle iş çıkışı trafik yoğunluğu oluştu.
İSTANBUL'da sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle iş çıkışı trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 19.00'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:51 Kaynak: DHA
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