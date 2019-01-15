Son Dakika Haberleri: İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu

1 saat önce

Özgür EREN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHAİstanbul'da sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle iş çıkışı trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu, System.String[]
Özgür EREN - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle iş çıkışı trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 19.00'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

Görüntü dökümü:

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- Okmeydanı D 100 Karayolu'ndan trafik görüntüsü

- Yenibosna D 100 Karayolu'ndan trafik görüntüsü

-Metrobüs durağındaki hareketlilik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:42 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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