İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu
1 saat önce
Özgür EREN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHAİstanbul'da sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle iş çıkışı trafik yoğunluğu oluştu.
Özgür EREN - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle iş çıkışı trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 19.00'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.
Görüntü dökümü:
-------------
- Okmeydanı D 100 Karayolu
'ndan trafik görüntüsü
- Yenibosna
D 100 Karayolu'ndan trafik görüntüsü
-Metrobüs durağındaki hareketlilik
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:42 Kaynak: DHA
Boluspor-Galatasaray Maçı Yarına Ertelendi
Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
Ziraat Türkiye Kupasında Antalyaspor, Göztepe ile 3-3 Berabere Kaldı
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı