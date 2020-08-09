İstanbul'da iş hanındaki 14 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin ellerindeki aletlerle iş yerlerinin kapılarını açtıkları ve hırsızlık yaptıkları görülüyor.

Şüphelilerin iş hanındaki 14 ayrı iş yerinden yaklaşık 250 bin lira değerinde eşya çaldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin de 20'şer suçtan emniyette kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis, 1 Ağustos'ta şüpheli Ramazan A'yı (34) Beyoğlu 'nda, 2 Ağustos'ta da Hasan B'yi (43) Fatih'te yakaladı.

İş hanındaki ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz'da Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş hanındaki 14 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fatih 'te bir iş hanındaki 14 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:19

Kaynak: AA

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