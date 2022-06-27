İstanbul'da İş İnsanının Aracının Kurşunlanmasıyla İlgili 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da İş İnsanının Aracının Kurşunlanmasıyla İlgili 6 Kişi Yakalandı

27.06.2022 16:22

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iş insanı C.Ö.'ye ait aracın birer gün arayla kurşunlanması olayının fail ve azmettiricileri oldukları gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Saldırıların, bir ihaleden kaynaklanan alacak-verecek meselesi nedeniyle düzenlendiği ileri sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iş insanı C.Ö.'ye ait aracın birer gün arayla kurşunlanması olayının fail ve azmettiricileri oldukları gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Saldırıların, bir ihaleden kaynaklanan alacak-verecek meselesi nedeniyle düzenlendiği ileri sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; iş insanı C.Ö.'nün aracına ilk saldırı 15 Haziran akşamı saat 18: 10 sıralarında Ümraniye'deki İkbal Caddesi'nde yapıldı. İkinci saldırı ise C.Ö.'nün de aracın içinde bulunduğu sırada 16 Haziran günü saat 15: 35 sıralarında Sarıyer'deki Cendere Caddesi'nde düzenlendi. İki gün üst üste araçları kurşunlanan C.Ö.'nün şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. C.Ö'nün beyanına göre saldırganlar iki kişi ve motosikletliydi.

SALDIRGANLAR TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylemin azmettiricilerinin F.D. ve U.E. olduğunu belirledi. Saldırının tetikçisi A.A.'nın, geçmişte hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan organize suç örgütü lideri Barış Boyun ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN EŞ ZAMANLI OPERSAYON YAPILDI

İki farklı olayda motosikleti ise Ç.U.Y. ve D.D. adlı şüphelilerin kullandığı saptanırken saldırıyla doğrudan ya da dolaylı irtibatlı oldukları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için 21 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, tetikçi ve azmettiriciler ile saldırıda motosikleti kullanan kişilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SALDIRININ NEDENİNİN İHALEDEN KAYNAKLANAN ALACAK-VERECEK OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Alınan ifadeler ve elde edilen ilk bulgulara göre; saldırıların, bir ihaleden kaynaklanan alacak-verecek meselesi nedeniyle düzenlendiği ileri sürüldü. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli saldırganların araçlara yaklaşıp ateş ettiği görüldü.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İstanbul'da İş İnsanının Aracının Kurşunlanmasıyla İlgili 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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