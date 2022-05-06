İş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da aynı iş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Küçükköy Merkez Mahallesi'nde bulunan iş merkezindeki mobilya mağazası, çay ocağı, market, kamera ve bilgisayar satışı gerçekleştirilen 5 iş yerinden aynı gece hırsızlık yapılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü Gaziosmanpaşa timlerince yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen Onur Ç. ile Hüseyin Ç. yakalandı.
Bu arada hırsızlık anı dükkanlardaki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kayıtlarda yüzleri kapalı 2 zanlının dükkanlara girdikleri ve içerideki malzemeleri çaldıkları görülüyor.
Emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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