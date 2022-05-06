İş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

06.05.2022 14:41

Gaziosmanpaşa'da aynı iş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'da aynı iş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Küçükköy Merkez Mahallesi'nde bulunan iş merkezindeki mobilya mağazası, çay ocağı, market, kamera ve bilgisayar satışı gerçekleştirilen 5 iş yerinden aynı gece hırsızlık yapılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü Gaziosmanpaşa timlerince yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen Onur Ç. ile Hüseyin Ç. yakalandı.

Bu arada hırsızlık anı dükkanlardaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda yüzleri kapalı 2 zanlının dükkanlara girdikleri ve içerideki malzemeleri çaldıkları görülüyor.

Emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine gönderildi.

İş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı
İş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı
İş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı
İş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN HIRSIZLIK KAMERADA İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN HIRSIZLIK KAMERADA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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