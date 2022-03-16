İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

16.03.2022 15:26

İstanbul Ataşehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat- 14 Mart tarihlerinde 6 iş yerinden 740 bin lira değerinde elektrikli alet ve hırdavat çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalar ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu hırsızlıkları gerçekleştiren 5 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı. Adresteki aramada, çok sayıda elektrikli alet ve hırdavat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.H, R.H, H.A, M.A. ve Ü.A. adliyeye sevk edildi.

İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

YORUMLAR
500
Giresun'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı Giresun'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı ATAŞEHİR'DE 6 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI ATAŞEHİR'DE 6 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:53:36. #1.11#
SON DAKİKA: İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement