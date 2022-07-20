İSBAK'ta hırsızlık kamerada...Çalıştığı firmayı böyle soydu - Son Dakika
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İSBAK'ta hırsızlık kamerada...Çalıştığı firmayı böyle soydu

20.07.2022 10:13

İSBAK'ta hırsızlık kamerada.

İSBAK'ta hırsızlık kamerada...Çalıştığı firmayı böyle soydu

Kağıthane'de çalıştığı yerdeki malzemeleri çalarak aracına yükleyip kaçan İSBAK çalışanı, Beykoz'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSBAK'da çalışan bir işçi, seçtiği ürünleri aracına yükleyerek çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Beykoz'daki evinde yakalandı.

Kağıthane Seyrantepe'de geçtiğimiz aylarda saat 12.30 sıralarında yaşanan olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri'ne gelen taşeron firma çalışanı Enver K. (31), gözüne kestirdiği ürünleri önce tek tek belirledi. Enver K., seçtiği paketli ürünleri ardından bir kenara koydu. Dükkanın içinde gezip ürün seçen şahıs, bir süre sonra o ürünleri aracına yüklemek için harekete geçti. Üst üste yığdığı ürünleri bir bir alan Enver K., çaldıklarını aracın bagaj kısmına koydu. Birkaç kez dükkana girip çıkan Enver K., aracına yüklediği ürünlerle oradan uzaklaştı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Kağıthane polisi zanlıyı evinde yakaladı

Dükkanda eksik ürün olduğunu fark eden çalışanların bilgi vermesi üzerine firma avukatı polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin Enver K. olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı araştırmada Beykoz'da yaşadığı belirlenen Enver K., evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İSBAK'ta hırsızlık kamerada...Çalıştığı firmayı böyle soydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSBAK'ta hırsızlık kamerada...Çalıştığı firmayı böyle soydu - Son Dakika
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