İstanbul'da, işçi ve memurların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı - Son Dakika

İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanlarla memurların aşılanmasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bugünden itibaren, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar ile memurlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Bu kapsamda, Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde kısmi aşı yoğunluğu yaşandığı görüldü.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde ilk doz aşısını olan 28 yaşındaki Hande Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı randevusunu SGK'lılar sisteme tanımlandığında aldığını dile getirdi.

Saraçoğlu, "Bir an önce eski günlere kavuşmak için aşı olmak istiyordum. Eski günlerimize kavuşabilmemiz için herkesin aşı olması gerekiyor. O yüzden öneriyorum, herkes aşı olsun." diye konuştu.

İlk doz aşısını yaptıran 43 yaşındaki Salih Savaş da aşı olduğu için gayet iyi hissettiğini belirterek, sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.