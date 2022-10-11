Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarının şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Esenler, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İşçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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