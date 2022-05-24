İstanbul'da Işid Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Işid Operasyonu: 4 Gözaltı

24.05.2022 12:15
İstanbul'da Işid Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen Özel Harekât polisinin de katıldığı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen Özel Harekat polisinin de katıldığı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında kentte El Kaide ve IŞİD'e yönelik bu sabah eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçları kapsamında bu sabah 2'si yabancı uyruklu dört kişinin adreslerine baskın yapıldı.

Özel Harekat polisinin de katıldığı operasyonda, yabancı uyruklu A.M.S. ve A.M.S. isimli şüphelilerle O.Z. ve A.M. isimli toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı KARAMAN MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI KARAMAN MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI
Kaynak: ANKA

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