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İstanbul'da ışıklı trafik levhalarıyla "Evde kal" çağrısı
6 saat önce
İstanbul'da ışıklı trafik levhalarıyla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
İstanbul'da ışıklı trafik levhalarıyla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı çağrıya destek sürüyor.
Bu kapsamda Kovid-19'la mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki trafik sinyalizasyon sistemleri yakınlarında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ışıklı trafik levhalarına "Hayat eve sığar, evde kal", "Birlikte başaracağız" ve "Hepimiz için evde kal" yazıları yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:46 Kaynak: AA
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