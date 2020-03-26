İstanbul'da ışıklı trafik levhalarıyla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı çağrıya destek sürüyor.

Bu kapsamda Kovid-19'la mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki trafik sinyalizasyon sistemleri yakınlarında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ışıklı trafik levhalarına "Hayat eve sığar, evde kal", "Birlikte başaracağız" ve "Hepimiz için evde kal" yazıları yerleştirildi.