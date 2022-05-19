İSKİ'ye ait vidanjörün çarptığı abla-kardeş yaralandı - Son Dakika
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İSKİ'ye ait vidanjörün çarptığı abla-kardeş yaralandı

19.05.2022 18:38

Bahçelievler'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait vidanjörün çarptığı iki kardeş yaralandı.

Bahçelievler'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait vidanjörün çarptığı iki kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LK 1261 plakalı vidanjör, Sakıp Sabancı Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan Çağlar Doruk (12) ile ablası Nehir Doruk'a (14) çarptı.

Nehir Doruk çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulurken, kardeşi vidanjörün altında kaldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Çağlar Doruk ile hafif yaralı ablası, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İSKİ'ye ait vidanjörün çarptığı abla-kardeş yaralandı
İSKİ'ye ait vidanjörün çarptığı abla-kardeş yaralandı
İSKİ'ye ait vidanjörün çarptığı abla-kardeş yaralandı
İSKİ'ye ait vidanjörün çarptığı abla-kardeş yaralandı
İSKİ'ye ait vidanjörün çarptığı abla-kardeş yaralandı
İSKİ'ye ait vidanjörün çarptığı abla-kardeş yaralandı
İSKİ'ye ait vidanjörün çarptığı abla-kardeş yaralandı

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Kaynak: AA

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