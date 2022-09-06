Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da gerçekleştirdiği kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Emin Arslan (41), Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan yakını G.A.'yı ziyarete gitti. Cezaevi girişinde yapılan kontrollerde Arslan'ın cinayet suçundan arandığı anlaşıldı. Cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

"25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM, 20 KİŞİ DAHA ÖLDÜRECEĞİM"

Cezaevine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol altında tutulan Emin Arslan'ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Arslan, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "25 kişiyi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim" dedi.