Son Dakika Haberleri: İstanbul'da işlenen Kaşıkçı cinayetinin Suudi aktörleri kimler?
Son Dakika Dünya Haber

İstanbul'da işlenen Kaşıkçı cinayetinin Suudi aktörleri kimler?

46 dakika önce

Suudi Arabistan hükümeti, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda öldürülmesiyle bağlantılı 21 şüpheliden 5'i hakkında idam cezası istedi. Birleşmiş Milletler raportörü ise cinayetle ilgili Suudi Veliaht Prens Muhammet Bin Selman'ın da soruşturulması çağrısı yaptı.

İstanbul'da işlenen Kaşıkçı cinayetinin Suudi aktörleri kimler?, System.String[]
Suudi Arabistan hükümeti, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda öldürülmesiyle bağlantılı 21 şüpheliden 5'i hakkında idam cezası istedi. Birleşmiş Milletler raportörü ise cinayetle ilgili Suudi Veliaht Prens Muhammet Bin Selman'ın da soruşturulması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Çarşamba günü sunduğu raporda aralarında ölüm cezası ile karşı karşıya olanların da bulunduğu 11 sanığın ismini açıkladı. Callamard'ın Suudi hükümet kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak verdiği isimler, yerel savcılık tarafından doğrulanmadı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:53 
Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:39:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da işlenen Kaşıkçı cinayetinin Suudi aktörleri kimler?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]