İstanbul'da ıspanak zehirlenmelerinin nedeni: Ispanağa karışan yabancı otlar
7 saat önce
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 44 kişinin, ıspanağa karışan yabancı otlar nedeniyle zehirlendiği belirlendi.
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 44 kişinin, ıspanağa karışan yabancı otlar nedeniyle zehirlendiği belirlendi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ıspanak numunelerinin alınıp analiz edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:42
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