Son Dakika Haberleri: İstanbul'da ıspanak zehirlenmelerinin nedeni: Ispanağa karışan yabancı otlar
Son Dakika Dünya İstanbul'da ıspanak zehirlenmelerinin nedeni: Ispanağa karışan yabancı otlar

İstanbul'da ıspanak zehirlenmelerinin nedeni: Ispanağa karışan yabancı otlar

7 saat önce

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 44 kişinin, ıspanağa karışan yabancı otlar nedeniyle zehirlendiği belirlendi.

İstanbul'da ıspanak zehirlenmelerinin nedeni: Ispanağa karışan yabancı otlar, System.String[]

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 44 kişinin, ıspanağa karışan yabancı otlar nedeniyle zehirlendiği belirlendi.


İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ıspanak numunelerinin alınıp analiz edildiği belirtildi.

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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:42 
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