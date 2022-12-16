İstanbul'da İSPARK tarafından işletilen otoparklarda ücretlere yüzde 60 oranında zam yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da İSPARK tarafından işletilen otoparklarda ücretlere yüzde 60 oranında zam yapıldı

16.12.2022 13:36

İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumunda 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri görüşüldü. Yönetim, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 100 oranında zam yapılmasını talep ederken, teklif rezerve edilerek ücretlere yüzde 60 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Yeni tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında, İSPARK otopark ücretlerine zam konusu görüşüldü. İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü.

1 SAATE KADAR OLAN ÜCRET 28 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.

Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

BAZI İLÇELERDE İSE 20 LİRAYA YÜKSELDİ

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı. Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da İSPARK tarafından işletilen otoparklarda ücretlere yüzde 60 oranında zam yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da İSPARK tarafından işletilen otoparklarda ücretlere yüzde 60 oranında zam yapıldı - Son Dakika
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