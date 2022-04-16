İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

16.04.2022 04:41

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) organizasyonuyla, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) organizasyonuyla, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın protesto edildi.

İsrail'in İstanbul Konsolosluğunun önünde düzenlenen gösteriye, Anadolu Gençlik Derneği üyelerinin yanı sıra Türkiye'de yaşayan Filistinli ve Arap asıllı gençler katıldı.

Türkiye ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Protesto sırasında emniyet güçleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi - Son Dakika


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