İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) organizasyonuyla, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın protesto edildi.
İsrail'in İstanbul Konsolosluğunun önünde düzenlenen gösteriye, Anadolu Gençlik Derneği üyelerinin yanı sıra Türkiye'de yaşayan Filistinli ve Arap asıllı gençler katıldı.
Türkiye ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.
Protesto sırasında emniyet güçleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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