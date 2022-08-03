İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunan şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunan şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

03.08.2022 10:09
İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunan şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da, İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunduklarının tespit edilmesi üzerine yakalanan 10 İranlı şüphelinin, eylem için keşif yaptıkları sırada kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da, İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunduklarının tespit edilmesi üzerine yakalanan 10 İranlı şüphelinin, eylem için keşif yaptıkları sırada kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan 10 İranlı şüpheliyle ilgili incelemeler sürüyor.

Yapılan incelemede şüphelilerin farklı ilçelerde otel ve günlük kiralık evlerde barındıkları, bazılarının sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaptıkları ve yakalanmamak için sürekli farklı araçlar kullandıkları belirlendi.

Polis tarafından incelenen yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelilerin hedef aldıkları bazı İsrailli turistleri çeşitli yerlerde takip ettikleri ve turistlerin kaldıkları otellerde fotoğraf ve video çekerek keşif yaptıkları anlar yer aldı.

Olayın geçmişi

MİT ve polis ekiplerince 23 Haziran'da yapılan operasyonlarda, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem hazırlığında bulundukları iddiasıyla toplam 10 İranlı gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 3 susturucu, 2 lazer aparatı, 42 mermi, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, 6 sahte pasaport, bir miktar para, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, suikastta kullanılacağı belirlenen motosiklete de el konulmuştu.

İfade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

YORUMLAR
500
İranlı casusların keşif görüntülerine ulaşıldı İranlı casusların keşif görüntülerine ulaşıldı MEB ile Teknopark İstanbul arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü MEB ile Teknopark İstanbul arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü
Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunan şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
09:33 Aziz Yıldırım yeniden meydana çıktı! Eski halinden eser yok
09:21 Kızı gibi mesajlaşan baba, uyuşturucu satıcısını döve döve polise teslim etti
09:18 Fatih Altaylı'ya aylar önce verdiği cevap TT olan Caner Özyurtlu'dan gülümseten paylaşım: Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım
08:54 KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf
08:19 ABD'nin canını sıkan veri! Hanehalkı borcu 16 trilyon doları aştı
08:19 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Partiye FETÖ'cüleri, PKK'lıları doldurdun
08:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Soçi'de görüşecek! Masada çok önemli konular olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:09:39. #1.12#
SON DAKİKA: İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunan şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement