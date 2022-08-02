İşten çıkarılınca yöneticisine şantaj yaptığı öne sürülmüştü! Aynı kadının mesajla tehdit ettiği kişinin evi kurşunlandı

Üsküdar'da Yavuztürk Mahallesi'nde bir sağlık şirketinin yöneticisi Tuğçe Özant'ın iddiasına göre; yaklaşık 9 ay önce işten çıkarılan Havva Gülşen, Özant'ın kişisel bilgilerini, kendisinin ve çocuklarının fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşarak şantaj yaptı.

"ASIL SALDIRI BUNDAN SONRA BAŞLIYOR" DİYE MESAJ ATTI İDDİASI

Yaklaşık 9 aydır tehditlerini sürdüren Gülşen yine iddiaya göre Özant'a, "Çok kötü günler geliyor, bekleyin bakalım. Asıl saldırı bundan sonra başlıyor. Elinizden geldiği her şeyi yapın, hatta daha fazlasını" şeklinde mesaj attı.

4. KATTAKİ EVİ KURŞUNLANDI

Söz konusu mesajın üzerinden yarım saat geçmesinin ardından Özant'ın 4. kattaki evi kurşunlandı. Saldırıda kimse yaralanmazken, merminin camı deldiği görüntülendi. Silahlı saldırının faili ya da failleri aranırken Özant, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

"YORGUN KURŞUN DEĞİL, HEDEF ALINDIĞI SÖYLENİYOR"

Havva Gülşen'in yanlarında 2 ay çalıştığını, işten ayrıldıktan sonra Gülşen'in defalarca kendisini tehdit ettiğini öne süren şirket yöneticisi Tuğçe Özant, "Dün bana tehdit mesajı gönderdi. Yarım saat sonrasında evime silahlı saldırı gerçekleşti. Polislerin ve olay yeri inceleme ekiplerin söylediğine göre, yorgun bir kurşun olmadığını, bilerek hedef alındığı söyleniyor. Kurşun camdan içeriye girerek duvara saplandı. Hedef alınmıştık. O sırada ben evde değildim ama ailem evdeydi" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZI +18 SİTELERDE PAYLAŞIYOR"

Havva Gülşen'in tehditlerinin 9 aydır devam ettiğini belirten Özant, şöyle devam etti: "Savcılık kararıyla benim dosyamla ilgili yakalaması çıktı. Başka kararlar da alındı. Yaklaşık 30 mağdur kişi var. 30 kişinin çocukları da bu işinin içerisinde. Resimlerimiz sosyal medya hesaplarımızdan alınarak, hem de çocuklarımızın resimleri alınarak +18 yaş üstü sitelerde paylaşıyor. Can sağlığımız tehlikede. Olayı gerçekleştiren kişinin Hava Gülşen olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı numaradan bizleri arıyor. Tehditleri devam ediyor. Yarım saat öncesinde böyle bir mesaj atıp yarım saat sonrasında böyle bir silahlı saldırı karşılaştık. Evet işten çıkarıldığı için, daha önce ki mağdurlarda aynı şekilde onlarda çalışıp işten çıkarıldığı için takıntılı hale getiriyor. Hepimizle ayrı ayrı uğraşmaya devam ediyor. Biz kendimizi düşünmüyorduk. Olayın içerisine çocuklarımız girene kadar 7 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında çocukların +18 yaş üstü sitelerde fotoğrafları olması, telefon numaraları olması, ev adreslerinin olması, bizim en can alıcı noktamız. Artık devlet büyüklerimizden destek istiyoruz."