İşten çıkarılınca yöneticisine şantaj yaptığı öne sürülmüştü! Aynı kadının mesajla tehdit ettiği kişinin evi kurşunlandı - Son Dakika
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İşten çıkarılınca yöneticisine şantaj yaptığı öne sürülmüştü! Aynı kadının mesajla tehdit ettiği kişinin evi kurşunlandı

02.08.2022 16:30

İstanbul'da işten çıkarılınca şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı öne sürülen Havva Gülşen'in bu kez bir sağlık şirketinin yöneticisine "Çok kötü günler geliyor, bekleyin bakalım. Asıl saldırı bundan sonra başlıyor" mesajı attığı iddia edildi. Bu mesajdan sonra sağlık çalışanının 4. kattaki evi kurşun yağmuruna tutuldu.

Üsküdar'da Yavuztürk Mahallesi'nde bir sağlık şirketinin yöneticisi Tuğçe Özant'ın iddiasına göre; yaklaşık 9 ay önce işten çıkarılan Havva Gülşen, Özant'ın kişisel bilgilerini, kendisinin ve çocuklarının fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşarak şantaj yaptı.

"ASIL SALDIRI BUNDAN SONRA BAŞLIYOR" DİYE MESAJ ATTI İDDİASI

Yaklaşık 9 aydır tehditlerini sürdüren Gülşen yine iddiaya göre Özant'a, "Çok kötü günler geliyor, bekleyin bakalım. Asıl saldırı bundan sonra başlıyor. Elinizden geldiği her şeyi yapın, hatta daha fazlasını" şeklinde mesaj attı.

İşten çıkarılınca şirket yöneticilerine şantaj yapan kadının eve silahlı saldırı düzenlettiği iddiası

4. KATTAKİ EVİ KURŞUNLANDI

Söz konusu mesajın üzerinden yarım saat geçmesinin ardından Özant'ın 4. kattaki evi kurşunlandı. Saldırıda kimse yaralanmazken, merminin camı deldiği görüntülendi. Silahlı saldırının faili ya da failleri aranırken Özant, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

"YORGUN KURŞUN DEĞİL, HEDEF ALINDIĞI SÖYLENİYOR"

Havva Gülşen'in yanlarında 2 ay çalıştığını, işten ayrıldıktan sonra Gülşen'in defalarca kendisini tehdit ettiğini öne süren şirket yöneticisi Tuğçe Özant, "Dün bana tehdit mesajı gönderdi. Yarım saat sonrasında evime silahlı saldırı gerçekleşti. Polislerin ve olay yeri inceleme ekiplerin söylediğine göre, yorgun bir kurşun olmadığını, bilerek hedef alındığı söyleniyor. Kurşun camdan içeriye girerek duvara saplandı. Hedef alınmıştık. O sırada ben evde değildim ama ailem evdeydi" ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılınca şirket yöneticilerine şantaj yapan kadının eve silahlı saldırı düzenlettiği iddiası

"ÇOCUKLARIMIZI +18 SİTELERDE PAYLAŞIYOR"

Havva Gülşen'in tehditlerinin 9 aydır devam ettiğini belirten Özant, şöyle devam etti: "Savcılık kararıyla benim dosyamla ilgili yakalaması çıktı. Başka kararlar da alındı. Yaklaşık 30 mağdur kişi var. 30 kişinin çocukları da bu işinin içerisinde. Resimlerimiz sosyal medya hesaplarımızdan alınarak, hem de çocuklarımızın resimleri alınarak +18 yaş üstü sitelerde paylaşıyor. Can sağlığımız tehlikede. Olayı gerçekleştiren kişinin Hava Gülşen olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı numaradan bizleri arıyor. Tehditleri devam ediyor. Yarım saat öncesinde böyle bir mesaj atıp yarım saat sonrasında böyle bir silahlı saldırı karşılaştık. Evet işten çıkarıldığı için, daha önce ki mağdurlarda aynı şekilde onlarda çalışıp işten çıkarıldığı için takıntılı hale getiriyor. Hepimizle ayrı ayrı uğraşmaya devam ediyor. Biz kendimizi düşünmüyorduk. Olayın içerisine çocuklarımız girene kadar 7 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında çocukların +18 yaş üstü sitelerde fotoğrafları olması, telefon numaraları olması, ev adreslerinin olması, bizim en can alıcı noktamız. Artık devlet büyüklerimizden destek istiyoruz."

İşten çıkarılınca şirket yöneticilerine şantaj yapan kadının eve silahlı saldırı düzenlettiği iddiası

NE OLMUŞTU?

Havva Gülşen hakkında işten çıkarılınca şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşarak itibar suikastı yaptığı iddiasıyla birden çok iş yeri sahibi savcılığa başvurarak şikayetçi olmuştu.

Bu şikayetlerden birine yönelik yürütülen soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanmış ve tutuksuz şüpheli Gülşen hakkında Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İşten çıkarılınca şirket yöneticilerine şantaj yapan kadının eve silahlı saldırı düzenlettiği iddiası
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Kaynak: DHA

İstanbul, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşten çıkarılınca yöneticisine şantaj yaptığı öne sürülmüştü! Aynı kadının mesajla tehdit ettiği kişinin evi kurşunlandı - Son Dakika

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