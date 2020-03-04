İSTANBUL'DA İSTİNAF MAHKEMESİ'NDE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI - Son Dakika

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi, Kızılay işbirliği ile adliye bünyesinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Adliyenin A Blok Atrıum Salonu'nda düzenlenen 'kan bağışı kampanyası' törenine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, Türk Kızılay Kartal Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Başar Yöngel, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı.

"KAN VEREREK KIZILAYIMIZA DESTEK OLUYORUZ"

Kampanyada bir konuşma yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, Kızılay'a destek olmak için bu kampanyayı başlattıklarını, bunun ikinci kampanyaları olduğunu belirterek, "Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz insanlara kan vermenin onuru ancak yaşayarak hissedilebilir. Bu vesileyle biz de kan vererek Kızılayımıza destek oluyoruz" dedi.

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-baş savcının kan vermesi

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