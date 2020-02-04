İstanbul'da, itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da, itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da, itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

6 saat önce

Fatih'te, olaya giden itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da, itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, System.String[]

Fatih'te, olaya giden itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, tramvay yolundan Sultanahmet yönüne seyir halindeki 34 ZD 2108 plakalı itfaiye aracı ile bu sırada yolun karşısına geçen 34 CKD 318 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobildeki bir kadın yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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