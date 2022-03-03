Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi; seferler aksadı -1 - Son Dakika
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Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi; seferler aksadı -1

03.03.2022 17:13
Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi; seferler aksadı -1

Yılmaz OKUR / YENİKAPI-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonu, intihar girişimi nedeniyle kapatıldı.

Yılmaz OKUR/ YENİKAPI- Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonu, intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Seferler Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.


Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi; seferler aksadı -1
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İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, İntihar, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi; seferler aksadı -1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi; seferler aksadı -1 - Son Dakika
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