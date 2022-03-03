İstanbul'da metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle İTÜ istasyonu işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da İTÜ metro istasyonu geçici süre işletmeye kapatıldı - Son Dakika