İstanbul'da İTÜ metro istasyonu geçici süre işletmeye kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da İTÜ metro istasyonu geçici süre işletmeye kapatıldı

03.03.2022 17:50
İstanbul'da İTÜ metro istasyonu geçici süre işletmeye kapatıldı

İstanbul'da metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle İTÜ istasyonu işletmeye kapatıldı.

İstanbul'da metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle İTÜ istasyonu işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

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İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, İntihar, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da İTÜ metro istasyonu geçici süre işletmeye kapatıldı - Son Dakika


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