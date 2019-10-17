Son Dakika Haberleri: İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor
Son Dakika Güncel İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor

İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor

2 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'da geçici koruma kaydı olmayan veya başka bir ilde geçici koruma kaydı olup izinsiz ikamet eden Suriyeli yabancıların yaşayacakları şehirlere geri dönmeleri için randevulu geri gönderme işleminin yarın başlatılacağını duyurdu.

İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'da geçici koruma kaydı olmayan veya başka bir ilde geçici koruma kaydı olup izinsiz ikamet eden Suriyeli yabancıların yaşayacakları şehirlere geri dönmeleri için randevulu geri gönderme işleminin yarın başlatılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeli yabancıların yarından (17 Ekim 2019) itibaren ücretsiz randevu sistemine başvurabilecekleri belirtildi. Duyuruda randevu alanların İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün belirlenen hizmet noktalarına yönlendirileceği bildirildi. İstanbul'da kalış hakkı olmayan Suriye uyruklu yabancılara Geçici Koruma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince yol izin belgesi düzenlenerek, ikamet için şehirlere yönlendirilecek.


İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuğçe Kazaz'dan dergiye kapak olan Dilek İmamoğlu'na eleştiri: Askerlerimiz dergiye poz verin diye mi operasyonda
Beklenen İstanbul depreminin minimum maliyeti 40 milyar dolar olacak İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu görüntülendi Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:13:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]